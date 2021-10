Gute Fachkräfte: Jobplattform für Baubranche

Karriere per „Mausklick“

Auch für potenzielle Arbeitnehmer gestaltet sich die Suche auf der Plattform unkompliziert: Sie finden rasch, mit nur wenigen Suchkriterien, passende Jobs und gelangen dank der Kartensuche zu Ergebnissen in ihrer Nähe. Das Stellenangebot richtet sich längst nicht mehr ausschließlich an die Männerwelt. Der Frauenanteil am Bau wächst und viele Unternehmen betreiben gezielte Anstrengungen, um mehr weibliche Kräfte zu gewinnen. Auch Frauen selbst zeigen seit einigen Jahren ein immer größeres Interesse an einer technikorientierten Tätigkeit am Bau. Die Vorzeichen stehen gut, dass die Kollegin im Baugewerbe in Zukunft keine Ausnahme, sondern die Regel darstellt.