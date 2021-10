BAUAkademie Tirol: Vom Lehrling bis zum Baumeister

Fortbildung zum Bauleiter und -techniker

Wie könnte man das neue Jahr besser starten als mit einer Investition in die eigene Zukunft? Von 13. Jänner bis 19. März bietet das Team der BAUAkademie Tirol eine berufsbegleitende und praxisorientierte Fortbildung zum Bauleiter an. Diese Funktion zählt zu den wichtigsten Führungspositionen am Bau.