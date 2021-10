Gezerre um den Unaufhaltbaren

„Sehe keine Gefahr“

Bleibt für Salzburg-Trainer Jaissle nach dem mageren 1:1 in Altach nur zu hoffen, dass am Mittwoch beim ausverkauften Eliteliga-Heimspiel gegen Wolfsburg alle Kicker samt dem Unaufhaltbaren wieder bei der Sache sind. Wobei sich Jaissle selbst keine Sorgen macht, dass irgendjemand ob der Gerüchte abheben könnte. „Für mich besteht da keine Gefahr. Wir gehen es weiterhin so an wie in den ersten Wochen. Wichtig ist, dass alle weiterhin die Bereitschaft zeigen, täglich an sich zu arbeiten. Und das sieht hier derzeit gut aus!“