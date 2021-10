Huber und Seidl triumphierten

Achter Titel für Seidl

War es bei Huber der zweite Titel, so feierte Mario Seidl seinen bereits achten. Der Nordische Kombinierer verwies den zum „Aufsteiger des Jahres“ gewählten Johannes Lampartner und Martin Fritz auf die übrigen Plätze. „Letztes Jahr war ich verletzungsbedingt nicht dabei, umso größer ist die Freude, dass ich jetzt um die Zeit schon so gut in Form und topfit mit dabei bin.“ Der Winter kann für Salzburgs Nordische kommen.