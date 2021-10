Kärntner Kulturstiftung: Untergrund der Dunkelheit

Soziale Finsternis wird beleuchtet

Per Soundcollage navigiert Viv Corringham durch New York in das Grillenzirpen vor ihrem Haus auf Long Island und erstmalig finden die vier Musiker als Crown (Corona) Quartet live zusammen. An beiden Tagen lässt eine Soundinstallation die Sterne aus dem italienischen Ort Topoló strahlen. Videoarbeiten von Gavino Canu und der Film „Hungerkünstler“ mit Erich Pacher beleuchten soziale Finsternis.