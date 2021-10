Im Verhandlungsendspurt gießt Kickl Öl ins Feuer

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl gießt ein wenig Öl in das eigentlich schon recht friedlich vor sich hin schwelende Feuer der Regierungsgespräche in Oberösterreich: Er fordert „ein Ende aller Corona-Schikanen“ bzw. „Corona-Zwangsmaßnahmen“ am Nationalfeiertag und will den 26. Oktober „zum Tag der Freiheit“ ausrufen.