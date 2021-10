Schillernde Operette: Flotter Schwung in Ehe-Chaos

Wie immer geht es um Macht und Geld! Dazwischen vergnügt man sich mit romantischen Liebesbeziehungen und schwelgerischen Glückgefühlen. So auch in der Operette „Der Graf von Luxemburg“: Damit ein Fürst seine geliebte bürgerliche Sängerin heiraten kann, müssen Standesunterschiede überwunden werden. Ein verarmter Graf - eigentlich ein Hasardeur, der gerne Geld verjuxt - wird vorübergehend für eine Scheinhochzeit gewonnen. So wird die angeheiratete Bürgerliche zur Gräfin erhöht und sie könnte dann den Fürsten Basilowitsch standesgemäß heiraten. Doch es kommt natürlich immer anders als zuerst geplant.