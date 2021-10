xHamster: Hintermänner des Pornoportals enttarnt

An der Spitze dieses von Zypern bis in die Karibik reichenden Firmengeflechts soll nach Recherchen des NDR- Reportageformats STRG_F und des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ die zypriotische IT-Firma Wisebits stehen, die zu 90 Prozent dem 38-jährigen Russen Oleg Netepenko gehört. Dmitry Gusev, der mutmaßlich zweite Mitgründer von xHamster, gab sich in der Vergangenheit gegenüber Medien offenbar unter dem Pseudonym Alex Hawkins als Vizechef von xHamster aus. Er hält heute zehn Prozent an Wisebits.