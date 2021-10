Ein melodisches Dating-Karussell

„Und dann plötzlich fing er an zu weinen“, erzählt Künstler Julius Deutschbauer über die Begegnung mit einem Besucher seiner Performance. Das Arthotel Blaue Gans verwandelt sich für ein Wochenende in eine Jazz WG, in der sich Deutschbauer mit einer fiktiven Dating Agentur eingerichtet hat. In einer Nische im Erdgeschoss empfängt er Singles zum Speed-Dating, die er auch mit zugegeben unbequemen Fragen konfrontiert. „Wurden Sie jemals verlassen?“, ist nur eine davon. Bei manch einem Liebesbedürftigen trifft das scheinbar direkt ins Schwarze.