Überflutungen: Wasserrettung mit Großübung

Der Vorteil an Übungen ist, dass einerseits die Einsatzannahme meist schon im Vorfeld bekannt ist, und andererseits ein Kollateralschaden glücklicherweise nicht befürchtet werden muss. Trotzdem wird das heutige Trainingsszenario den Teilnehmern im Großraum St. Pölten viel abverlangen: „Durch starke Regenfälle stiegen die Pegel der Flüsse und Bäche stark an, und so kam es in großen Teilen des Bezirkes zu Überflutungen.“