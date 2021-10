Die kleine Botin denkt an die Schule

Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, habe ich überwiegend positive Erinnerungen an den Alltag. Ich wollte auch unbedingt in eine weiterführende Schule, weil ich das Lernen als Bereicherung und nicht als notwendiges Übel wahrgenommen habe. Gut, es gab auch Fächer wie Mathematik, die ich unfreiwillig mitnehmen musste.