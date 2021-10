Langläufer zu fünf Monaten bedingt verurteilt

Der estnische Skilangläufer Andreas Veerpalu ist am Freitag am Landesgericht Innsbruck als Folge von Doping-Ermittlungen bei der „Operation Aderlass“ im Zuge der Nordischen Ski-WM in Seefeld im Jahr 2019 zu einer bedingten Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt worden.