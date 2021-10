Stellenwert von „made in Austria“ so hoch wie nie

Von der Hotelgruppe von Ex-Ski-Weltmeister Michael Walchhofer in Zauchensee über Betriebe in Spanien, die Falkensteiner-Gruppe und das Eurothermen-Resort in Bad Schallerbach bis zum Stanglwirt in Going - wenn Ulrike Rabmer-Koller Betriebe aufzählt, die bereits das Wasserspar-System für Duschen einsetzen, wird die Liste immer länger.