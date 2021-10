KAC und Salzburg: CHL-Gegner stehen jetzt fest

Achtelfinaldebütant KAC trifft in der ersten K.-o.-Runde der Champions Hockey League auf den schwedischen Klub Leksands IF. RB Salzburg, wie der Meister aus Klagenfurt als Gruppensieger aufgestiegen, bekommt es mit den Rouen Dragons zu tun. Die Franzosen hatten in der KAC-Gruppe Rang zwei belegt. Bozen, der dritte ICE-Vertreter im Achtelfinale, wurde am Freitag Lukko Rauma (FIN) zugelost.