Euregio-Landeschefs klar gegen Grenzschließungen

Appell an Staaten und EU

Die Euregio richte deshalb die Forderung an die Mitgliedstaaten und die Europäische Union, einerseits Hilfe vor Ort zu leisten - und andererseits „vorbeugend und gemeinsam zu agieren“. Es brauche ein „gemeinsames Management“, urgierte der Südtiroler Landeshauptmann. Ins selbe Horn stieß Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), der erst vergangene Woche bei einem Pressestatement nach einer ÖVP-Sitzung wegen der Regierungskrise in Wien eine Flüchtlingswelle im Anrollen sah. Platter ortete weiter „mehr Anlandungen“ in Italien. Kontrollen direkt an der Brennergrenze oder gar Grenzschließungen dürfe es in keinem Fall mehr geben.