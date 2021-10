Ein Routinier auf der Suche nach dem Glück

Unter großem medialen Getöse hat Bernardo Salzburg 2016 verlassen (müssen). Nach sieben Monaten an der Salzach. Die Bullen sind in der Champions-League-Quali an Dinamo Zagreb gescheitert. Vier Tage später – unmittelbar vorm Anpfiff beim Liga-Spiel in Hütteldorf – erfuhren die Bullen, dass man den damals stark spielenden Brasilo in Leipzig brauchen würde. Ralf Rangnick, deren Boss, zog ihn ab, Ex-Bullen-Coach Oscar Garcia schäumte. Der legendäre „Wir haben nun zwei Ausbildungsteams [in Salzburg, Anm.], Liefering A und Liefering B“-Sager war geboren