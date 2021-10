Motorradlenker im Drogenrausch

Am Donnerstag Vormittag ignorierte ein 34-jähriger Motorradfahrer in Bergheim eine rote Ampel - und fiel dabei der Polizei auf. Der Slowake fuhr anschließend auf die A1 Richtung Deutschland auf, die Polizei konnte ihn bei der Abfahrt Kleßheim anhalten. Ein Alkotest verlief zwar negativ, dafür schlug der Drogentest gleich bei mehreren Substanzen an: Bei Amphetaminen, Metamphetamine und Kokain.