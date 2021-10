In stressigen Zeiten: Sport zum Wohlfühlen

In unserer hektischen Zeit fällt das Abschalten schwer. Deshalb ist es wichtig, sich selbst nicht zu vergessen und regelmäßig neue Energie zu tanken. Eine beliebte Möglichkeit, die innere Balance wieder herbeizuführen, ist die jahrtausendealte Yoga-Lehre. Das Zusammenspiel von Ruhe und Kraft belebt Körper und Geist. Blockaden werden gelöst, Energien können wieder fließen und Stress wird nachhaltig abgebaut. Auch in den Falkensteiner Hotels und Residences weiß man über die positiven Effekte und integriert diese bewusst in das umfangreiche Aktivangebot.