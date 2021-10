Mit 1,94 Promille entgegenkommenden Pkw gestreift

In Fahrbahnmitte zum Stillstand

Der Alkolenker kam mit seinem Pkw an den beiden Fahrzeugen vorbei und kam etwa 100 Meter dahinter, bedingt durch die Beschädigungen am Fahrzeug, in der Fahrbahnmitte zu stehen. Der 59-Jährige wurde mit der Rettung ins LKH Steyr gebracht. Ein beim 34-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Die beiden schwer beschädigten Fahrzeug mussten geborgen werden.