KAC verliert bedeutungsloses CHL-Gruppenspiel

Mit einer jungen Truppe und einer 1:2-Niederlage im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel der Champions Hockey League gegen Donbass Donezk hat der KAC am Mittwochabend Pool G ausklingen lassen - und richtet den Blick schon auf das Achtelfinale! Dort ist auch Salzburg vertreten, das bereits am Dienstag den Sieg in seiner Gruppe fixiert hatte. Die Auslosung findet am Freitag (12 Uhr) in Zürich statt, Spieltermine sind der 16./17. und 23./24. November.