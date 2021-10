Abgemeldete Schüler kehren wieder zurück

Die Pandemie hat Abmeldungswelle an den Schulen gebracht. 870 Jugendliche, mehr als doppelt so viele wie im langjährigen, wurden im Herbst zum häuslichen Unterricht angemeldet. Doch das ist offenbar auch nicht das Gelbe vom Ei. 353 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren sind jetzt wieder in ihre Klassen zurückgekehrt. „Die Familien haben gesehen, dass die Schule für ihre Kinder der beste Ort zum Lernen ist“, analysiert Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Und Das „Paket Schule“ geht weit über den Unterricht hinaus, betrifft auch Ernährung, Sport oder Freundeskreis. Psychologen telefonieren nun alle betroffenen Familien durch. Mit anonymisierten Fragebögen werden die Motive für die Abmeldung vom Unterricht ermittelt. Alles dazu lesen Sie heute in Ihrer „Kronen Zeitung“ sowie auf krone.at