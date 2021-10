Edelmüller: „Über eine längere Periode Sicherheit“

Christoph Edelmüller hat in seiner sportlichen Vergangenheit bei den Fivers, West Wien und auch im Ausland als Handballer für Furore gesorgt. Im vergangenen Jahr hat er im Juli die Verantwortung als Geschäftsführer der beiden Handball-Profi-Ligen übernommen, auch wenn er eigentlich nach seiner Karriere was anderes vorgehabt hätte. Im Sommer ist die HLA Meisterliga von zehn auf zwölf Mannschaften aufgestockt worden - verschiedene Logiken machen für Edelmüller Sinn: „Wir haben über eine längere Periode Sicherheit“. Sonst gibt der ehemalige Kreis-Läufer und Nationalspieler Einblicke in das Liga-Geschehen, bewertet bevorstehende Legionärs-Auftritte und die Chancen des Nationalteams im Januar bei der Handball-EM.