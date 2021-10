Impfaktion auch bei Skiweltcup-Auftakt in Sölden

Das Land Tirol setzt weiterhin in Sachen Corona-Impfung auf dezentrale Angebote. So wird etwa auch beim Skiweltcup-Opening in Sölden von 22. bis 24. Oktober eine Impfstation errichtet, teilte das Land am Mittwoch mit. Außerdem werden weitere Schwerpunkte auf Schulen, Religionsgemeinschaften sowie Traditions- und Sportvereine gelegt.