Wiener Kunstsupermarkt öffnet wieder seine Tore

Der Kunstsupermarkt entwickelte sich rasch zu einem echten Publikumsmagneten: Während im ersten Jahr in acht Wochen 1400 Werke verkauft wurden, sind es mittlerweile circa 4000 Originalarbeiten, die an ein interessiertes Publikum gehen. In 14 Jahren besuchten ihn 400.000 Menschen, über 40.000 Originalwerke wurden gekauft. Neben vielen Käufern aus Wien und Europa - vor allem Deutschland, Italien und Spanien - gehen heute Bilder in die USA, nach Südafrika und Australien.