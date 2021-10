Gewinnen Sie jetzt Tiebreak gegen Thomas Muster!

Weltpremiere für „Tennis 2 Go“

Die neueste Innovation und zugleich eine Weltpremiere ist „Tennis 2 Go“ - Weltklasse-Tennis mitten in der Stadt am Gelände des Wiener Eislaufvereins am Heumarkt. „Wir wollen Tennis für noch mehr Fans erlebbar machen. Neben dem Schauplatz Wiener Stadthalle errichten wir daher in einem Zelt beim Wiener Eislaufverein unseren zweiten Matchcourt“, so Turnierdirektor Herwig Straka.