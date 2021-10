Heute startet „Captain Kirk“ wirklich in den Orbit

Die wiederverwendbare Rakete soll nach dem Start in Texas binnen zwei Minuten auf mehr als 3700 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Nach drei Minuten soll die Schwerelosigkeit einsetzen, bevor die Kapsel mehr als 100 Kilometer Höhe erreicht. Nach ihrem Höhenflug sollen die Hobby-Astronauten wieder in die Erdatmosphäre eintreten und die Raumkapsel soll, durch große Fallschirme abgebremst, in der texanischen Wüste landen.