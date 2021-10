„Fly“: Tanzfilm-Revolution startet endlich im Kino

Geschichten mit Tanz zu erzählen, das können die „Flying Steps“ auf jeden Fall, jetzt auch im Kino. Die Tanzcrew um Vartan Bassil ist unter anderem mit großen Bühnenshows wie „Flying Bach“ und „Flying Illusion“ international berühmt geworden. Die Truppe ist zudem in ihrer eigenen Doku-Serie „Follow The Steps“ zu sehen und verbreitet ihre Tanzbegeisterung auch mit ihrer eigenen „Flying Steps“-Academy in Berlin.