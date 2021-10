„The Ice Road“: Schneeketten zum eisigen Kinostart

Neeson spielt Mike McCann, der sein Leben riskiert, weil 26 Bergleute in einer kanadischen Diamantenmine durch eine Explosion unter der Erde begraben wurden. In 30 Stunden geht ihnen der Sauerstoff aus. Um die Männer zu befreien, wird ein 30 Tonnen schwerer Bohrlochkopf benötigt. Aber so etwas kann man nicht in ein so abgelegenes Gebiet fliegen. Flugzeuge können dort nicht landen und ein Helikopter kann so ein Gewicht nicht tragen. Der einzige Weg sind Lastwagen, und die einzige Möglichkeit für diese Lastwagen, rechtzeitig dorthin zu gelangen, besteht darin, die sogenannten Eisstraßen zu nehmen, Wege, auf zugefrorenen nördlichen Seen, die nur in den Wintermonaten benutzt werden, wenn das Eis auch dick genug ist.