An Halloween steigt „GhostRun“ im Wiener Prater

Über den Lungenkinder Forschungsverein

Der Lungenkinder Forschungsverein setzt seinen Schwerpunkt vor allem in die Erforschung einer nicht invasiven Methode zur Messung des Cardiac Outputs (Herzzeitvolumens) und des PVR (pulmonaler Gefäßwiderstand). Nach neuesten Erkenntnissen ist der Verlauf der leider noch immer unheilbaren und tödlichen Erkrankung „Pulmonale Hypertension“ (PH) nicht nur an den Druckverhältnissen im kleinen Kreislauf zu messen, sondern vor allem in der Veränderung des Herzzeitvolumens und des PVR.