Budget 2022 mit Defizit von fast 370 Mio. Euro

“Um die voraussichtlichen Mehrbelastungen durch Corona zu stemmen, habe das Land auch Verstärkungsmittel in der Höhe von 60 Mio. Euro eingeplant. „Impfen oder Testen müssen wir ja vorfinanzieren.“ Insbesondere in den Spitälern gebe es pandemiebedingt nach wie vor Abgänge - und zwar in der Größenordnung von rund 200 Mio. Euro. Es bleibe nicht nur das lukrative Geschäft mit Gastpatienten aus dem Ausland aus, auch die Beitragssenkungen durch die Steuerreform werden sich auf die Einnahmensituationen der Krankenhäuser auswirken.