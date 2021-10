Vandalenakte nehmen in Wolfsberg überhand

„So kann das nicht weitergehen! Bierdosen ins Klo stopfen, Spielgeräte kaputt machen, sich aufführen wie im Wilden Westen“, gibt Stadträtin Isabella Theuermann zu bedenken. Sie hat in den vergangenen Wochen massiven Druck gemacht, um dem Vandalismus Einhalt zu gebieten. Allein heuer seien bei mutwilligen Zerstörungen 40.000 Euro Schaden verursacht worden. Theuermann: „Wir fordern seit Jahren eine Videoüberwachung.“ Besonders dramatische Beschädigungen gab’s am Kapuzinerspielplatz und am Spielplatz hinterm Haus der Musik in St. Stefan.