Hirsch in den USA von Reifen um den Hals befreit

Der etwa 270 Kilogramm schwere Bulle war von dem Reifen schon leicht verletzt: Er hatte eine kleine Wunde im Bereich des Halses, auch ein Teil des Fells fehlte aufgrund der permanenten Reibung. Doch die Erlösung von dem Reifen hatte seinen Preis: „Wir hätten es vorgezogen, den Reifen abzuschneiden und das Geweih für die Brunftzeit stehenzulassen, aber die Situation war so dramatisch, dass wir ihn auf irgendeine Weise entfernen mussten“, so Scott Murdoch vom Colorado Park and Wildlife.