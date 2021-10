Der erste Tag ohne Masken und Selbsttestpflicht

Ohne Maske, dafür aber mit einem Lachen im Gesicht, sind am Montag viele Vorarlberger Kinder in die Schule gegangen. Erspart bleiben ihnen bis auf Weiteres zudem die regelmäßigen Testungen - in den vergangenen Wochen waren der montägliche PCR-Test sowie zwei weitere Antigentestungen unter der Woche Pflicht. Mit dem Beschluss der Coronakommission, Vorarlberg als erstes Bundesland auf die Risikostufe 1 herabzustufen, ist auch für die meisten Lehrer und Verwaltungsmitarbeiter das Arbeiten leichter geworden: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist obsolet, die Testpflicht ebenfalls. Ersteres gilt auch für ungeimpftes Personal, dieses wird allerdings auch künftig dreimal wöchentlich zum Coronatest gebeten. Keine Erleichterungen gibt es hingegen für externe Personen - beim Betreten der Schule muss nach wie vor ein „3-G“-Nachweis vorgelegt werden, während des Aufenthalts im Gebäude ist zudem permanent ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.