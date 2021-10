Das neue Leben des jungen Altkanzlers

Am Montag verließ Sebastian Kurz das Kanzleramt. Er übersiedelte in die Zentrale der ÖVP in die Lichtenfelsgasse. Es wartet ein anderer Alltag auf den Ex-Regierungschef. Kanzler sein. Das war einmal was. Telefonate mit Angela Merkel, Emmanuel Macron. Wichtige Staatsgeschäfte. Ab sofort heißt es für Kurz: Klubobmann der Volkspartei. Neben August Wöginger auf Augenhöhe mit Sigrid Maurer (Grüne) und Co. Fällt sicher nicht leicht, von heute auf morgen. Obwohl er am Montagabend zu 100 Prozent gewählt wurde.