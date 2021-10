Radfahrer (18) in Kreisverkehr von Auto erfasst

Am Montag um 17.20 Uhr fuhr ein 50-jähriger Welser mit seinem Pkw in Thalheim bei Wels auf der Rodlbergerstraße, von Schleißheim kommend in westliche Richtung, und beabsichtigte den Kreisverkehr im Straßenverlauf der Rodlbergerstraße in westliche Richtung zu folgen. Dabei übersah er einen 18-jährigen Radfahrer im Kreisverkehr, erfasste diesen mit seinem Pkw, wobei der 18-Jährige über die Motorhaube geschleudert und auf der Fahrbahn zu liegen kam.