Strafe für Urologen von 13 auf 12 Jahre runter

Das Oberlandesgericht Linz hat die Strafe für einen Arzt aus dem Salzkammergut, der über Jahre hinweg 100 Buben sexuell missbraucht hat, wegen eines zusätzlichen Milderungsgrundes von 13 auf zwölf Jahre Haft herabgesetzt. Auch die Einziehung einer Liegenschaft mit einem Wert in Millionenhöhe wurde in der Berufungsverhandlung am Montag zurückgenommen. Es bleibt aber bei Einweisung in eine Anstalt geistig abnormer Rechtsbrecher.