Schwieriges Erbe für den neuen Rieder Stadtchef

Stadträte berieten über Boykott der Sitzung

Womöglich könnte er in Mails mit den ehemaligen und unter Betrugsverdacht stehenden ehemaligen Geschäftsführern vorkommen. Sie sollen der Aufsichtsbehörde E-Control über Jahre falsche Leitungslängen angegeben und so Bilanzen in einem höheren einstelligen Millionenbetrag poliert haben. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Die von Ortig einberufene heutige Sitzung stand gestern am Abend noch auf der Kippe. Politiker aller im Stadtsenat vertretenen Parteien berieten über einen Boykott. Sie werden doch das Gespräch mit Ortig suchen. Vor Ort werden auf Wunsch des Noch-Stadtchefs auch die neuen Geschäftsführer Silke Sickinger und Anton Eckschlager sein.