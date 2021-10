Razzia in Drogen-Club: 23-Jähriger festgenommen

Im Kampf gegen die ausufernde Drogenszene an der Heiligenstädter Lände in Wien-Döbling schlug die Polizei am Sonntagvormittag abermals zu. Dabei wurde ein 23-Jähriger wegen Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen. Weiters hagelte es Anzeigen für fünf Gäste des Clubs. Vier weitere Personen wurden nach dem Fremdenpolizeigesetz angezeigt, ein 28-Jähriger festgenommen.