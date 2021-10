Yusuf Demir „gehört“ jetzt Österreich

Kein Nationenwechsel mehr möglich

Wo abends trainiert wurde, für einen Teil stand nur Regeneration auf dem Programm, für andere ein „schärferes“ Training. Zu Letzteren zählte Yusuf Demir, der ja am Samstag erst in der 88. Minute eingewechselt worden war, daher nur zu einem Kurzeinsatz kam. Zu seinem vierten im Nationalteam, womit zumindest gewährleistet ist, dass der 18-jährige Barcelona-Legionär auch in Zukunft für Österreich spielt. Ab vier Länderspielen ist nämlich kein Nationenwechsel mehr möglich.