„Verlorener Sohn“ als Mittersiller Pionier

Dass Verfolger Bruck in Großarl mit 3:4 ausleerte, nahmen Entacher und Co. mit Wohlwollen zur Kenntnis: „Natürlich beobachten wir die Teams, Favorit bleibt aber weiterhin Stuhlfelden“, stapelte Entacher tief. Und dennoch: Wer den Polster am kommenden Wochenende auf sechs Punkte anwachsen lassen kann, ist höchstselbst im engen Kreis der Meisterschaftskandidaten. Es wäre die Krönung einer dreijährigen, akribischen Aufbauarbeit, die Entacher vor drei Jahren nach dem Abstieg aus der 2. Landesliga lancierte. „Das wäre der erste große Schritt“, bestätigte der Trainer, der bereits zu den glorreichen 1. Landesliga-Zeiten den Taktstock geschwungen hatte. Matthew Golderer