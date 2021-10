Zwei Verletzte, als in Linzer Lokal Fäuste flogen

Am 10. Oktober 2021 kam es gegen 2.30 Uhr in einem Lokal in der Landstraße in Linz zu Streitigkeiten und in weiterer Folge zu einer tumultartigen Rauferei von mehreren Personen auf der Tanzfläche. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde ein 29-jähriger Linzer aus der Dominikanischen Republik von einem bisher unbekannten Täter offensichtlich mit einer zerbrochenen Flasche verletzt. Das Opfer wies mehrere Schnittverletzungen am Körper auf und wurde mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum in Linz eingeliefert. Der Täter flüchtete.