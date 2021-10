Stefan Brennsteiner: Trick mit Hüft-Knick

„Sölden immer speziell“

„Macht’s mein Körper noch mit? Willst du mit 30 wirklich dastehen, ohne finanziell irgendetwas auf der Seite zu haben? Diese Fragen stellt man sich dann.“ Es folgte das kleine Ski-Märchen. Mit den Coaches Mike Pircher und Ferdl Hirscher wurde der Fahrstil umgestellt. „Mehr über die Hüfte, weniger über die Knie“, umschreibt „Brandy“ die höchst komplexen Änderungen der Bewegungsrichtung recht simpel. So wurde das Verletzungsrisiko zurückgeschraubt, und so gelang im Frühling 2021 der Durchbruch in die Weltspitze (u. a. zweimal Dritter).