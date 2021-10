Salzburgs Jugend krempelt die Ärmel hoch

Ob Sanierungen im Kindergarten, Gemeinschaftsprojekte im Garten einer Pflegeeinrichtung oder Mitwirkung in einer Backstube für Obdachlose: Im ganzen Bundesland werden Jugendliche zwischen dem 13. und 16. Oktober ihre Zeit für wohltätige Zwecke verwenden. Neben dem Ziel, Vorurteile und Berührungsängste zu verlieren, soll ab Mitte der Woche für 72 Stunden Menschen in allen Lebenslagen geholfen werden: Kindern, Obdachlosen, Flüchtlingen sowie Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. In der Lebenshilfewerkstätte Zell am See wird eine Rollstuhlrampe errichtet und im Pfarrkindergarten in St. Johann reparieren Jugendliche den Zaun. Auch für die Umwelt wird gesorgt: Neben Mülleinsammeln wird der Pfarrgarten Morzg und der Eingang des Hauses Elisabeth neu bepflanzt.