Nach „Ski-Opening“: Wetter bleibt wechselhaft

Was das Wetter betrifft, war der Sonntag in der Steiermark wahrlich zum Vergessen: Nirgendwo in Österreich war es kälter, nirgends so stürmisch wie in unserem Bundesland. Galgenhumor gab es am Grazer Hausberg, dem Schöckl: Dort wurde „die Skisaison eröffnet“. Bis Donnerstag wartet jetzt April-Wetter im Oktober.