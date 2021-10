„Wonders Of The Sea“ - mit Arnold Schwarzenegger!

„Nur das, was man liebt, kann man auch bewahren.“ Ein Gedanke des Meerespioniers Jacques-Yves Cousteau. Auch dessen Sohn Jean-Michel liegt der Schutz der Ozeane am Herzen. Sein Unterwasserepos „Wonders Of The Sea“ lädt mit brillanten 3-D-Bildern zum visuellen Tauchgang ein, erklärt die symbiotische Beziehung von Fauna und Flora in der Tiefsee und hat in der OV mit Arnold Schwarzenegger einen prominenten Erzähler und passionierten Fürsprecher in Sachen Rettung der maritimen Ökosysteme.