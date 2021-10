Betrunkener Patient fuhr mit Rettungsauto davon

Ein betrunkener Patient ist in der Nacht auf Sonntag mit dem Rettungsauto aus dem Schwarzacher Spital davongefahren. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg in der Früh mitteilte, war der 23-jährige Linzer ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht worden, nachdem er sich gegen Mitternacht in einem Lokal am Fuß verletzt hatte. Weil er sich aggressiv verhielt, sei die Polizei gerufen worden. Bei deren Eintreffen war der Mann aber schon weggefahren.