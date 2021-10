Viel Lesestoff

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die aktuellen Geschehnisse auf Bundesebene bewegen auch die Vorarlberger Nationalräte. In der Sonntags-Krone haben wir gefragt, was sie zu Kurz & Co. sagen, welche Erwartungen und Wünsche sie für die kommende Woche haben. Wer schön langsam nichts mehr von Politik hören möchte, dem seien unsere Sonntagsgeschichten ans Herz gelegt: Autor Robert Schneider hat im Rahmen seiner Serie „Altes Handwerk“ dem Gitarrenbauer Norbert Hammerer über die Schulter geblickt, Raimund Jäger hatte gar eine Audienz beim Weinpapst Willi Hirsch. 45 Jahre lang arbeitete er in der „Krone“ in Lech, zeichnete als Präsident des Sommelierverbands für die Ausbildung zahlreicher Weinexperten verantwortlich. Weit mehr als 45 Jahre im Geschäft ist Ingeborg Entringer. Bereits 1949 begann die Lustenauerin im Geschäft der Eltern ihre Ausbildung zur Fotografin. Heute zählt die 86-Jährige zu den ältesten Unternehmerinnen Vorarlbergs. Last but not least hat „Krone“-Mitarbeiterin Christiane Mähr Ernst Schmid interviewt. Der Geschäftsführer des Ausbildungszentrums Vorarlberg berichtet über die Aufgaben in seiner Einrichtung, Jobaussichten und Erfolge der jungen Damen und Herrn. Viel Vergnügen beim Lesen und einen ruhigen Sonntag wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen