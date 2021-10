Umfrage im letzten Stadtteil ohne Parkgebühren

Die O-Dörfler befragen

Unter dem Motto „Drüber reden“ statt „drüberfahren“ macht sich die SP Innsbruck auf in die einzelnen Stadtteile und geht von Tür zu Tür, um mit den Menschen zu sprechen. Die Situation rund ums Parken war ausschlaggebend dafür, dass im O-Dorf gestartet wurde. „Wer kann besser wissen, was der eigene Stadtteil braucht, als die Bewohner selbst?“, fragt Stadtparteivorsitzender Benjamin Plach. Rund 200 Personen haben sich über den verteilten schriftlichen Fragebogen oder im persönlichen Gespräch geäußert - weitere drei Wochen soll die Befragung noch laufen. „Bis zum Ende unserer Umfrage in drei Wochen werden wir an alle Türen klopfen und damit eine persönliche oder postalische Rückmeldung für alle Bewohner im O-Dorf ermöglichen“, erklärt Stadträtin Elisabeth Mayr.