Russland: Schon 26 Tote durch gepanschten Alkohol

Wegen des Handels mit dem gepanschten und nicht zugelassenen Alkohol wurden sechs Verdächtige festgenommen. Sie sollen die Getränke vor allem in der Großstadt Orsk in der Region Orenburg, aber auch in anderen Orten verkauft haben. Es handelt sich um einen der größten Fälle dieser Art der vergangenen Jahre. 2016 starben in Irkutsk 76 Menschen, nachdem sie Alkohol, der mit einem Glasreinigungsmittel versetzt war, getrunken hatten.