Betrunkener attackiert Hotel-Portier

Einem 36-jährigen Österreicher sind in der Nacht auf Freitag in einem Hotel im Pongau offenbar alkoholbedingt die Sicherungen durchgebrannt: So attackierte der offensichtlich alkoholisierte Österreicher aus ungeklärter Ursache den 47-jährigen Portier des Hotels. Er schlug das Opfer auf dem Hotelgang zu Boden und trat dann mit den Füßen gegen den Mann. Der Portier hat Hämatome und Schwellungen davongetragen. Er musste im Krankenhaus Schwarzach behandelt werden - der 36-jährige Schläger wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.